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ليال عبود: أنا أول فنانة عربية تبرّعت لمتضرري الزلزال (فيديو)
فنّ
2023-02-14 | 05:19
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ليال عبود: أنا أول فنانة عربية تبرّعت لمتضرري الزلزال (فيديو)
ليال عبود: أنا أول فنانة عربية تبرّعت لمتضرري الزلزال (فيديو)
حلّت الفنانة اللبنانيّة ليال عبود ضيفةً على برنامج Pop Quiz مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر موقع الـ LBCI الالكتروني، وصفحات LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب.
وقدّمت الفنانة ليال عبود التعازي لأهالي ضحايا زلزال سوريا وتركيا، وتحدّثت عن المبادرة الّتي أطلقتها لمساعدة المتضررين بالقول: "أنا أول فنانة عربية أعلنت عن التبرّع بأجر حفلتين لصالح المنكوبين ومن بعدها باتت هذه الخطوة رائجة بين الفنانين".
كما تحدّثت ليال عبود عن استخدامها شعار "ارفعوا الحصار عن سوريا"، ووجّهت تحية غنائية لسوريا في هذا الفيديو:
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دومينيك ابو حنا
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