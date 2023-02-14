وفاة الكاتب والمخرج اللبناني مروان نجار

وفاة الكاتب والمخرج اللبناني مروان نجار

توفي الكاتب والمخرج اللبناني مروان نجار عن عمر يناهز ٧٦ عاماً، وذلك اليوم الثلاثاء 14 شباط 2023.

ورحل مروان نجار، ابن بشمزين في الكورة، تاركاً خلفه إرثاً مسرحياً وتلفزيونياً حافلاً ومواقف وطنية لافتة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.