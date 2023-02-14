يسلّط الضوء على العنف المنزلي... الفنان "بانكسي" يكشف عن عمل فنّي بمناسبة عيد الحبّ (صورة)

أنجز الفنان البريطاني بانكسي عملاً فنياً، يسلّط الضوء على موضوع العنف المنزلي، على أحد جدران منطقة مارغايت في بريطانيا وذلك بالتزامن مع عيد الحبّ.

وتُظهر اللوحة الجدارية، الّتي تم الكشف عنها الثلاثاء، ربة منزل يعود مظهرها إلى خمسينات أو ستينيات القرن العشرين، مع عين وسنّ مشوّهين، فيما تظهر بجانبها قدما رجل تتدليان من ثلاجة قديمة رسمها الفنان بطريقة مطابقة جداً للواقع.

ونشر الفنان بانسكي في 14 شباط الذي تحتفل فيه دول عدة بعيد الحب صوراً للعمل الفني المُسمى "فالنتاينز داي ماسكارا" في حسابه عبر انستغرام.

وتمكّن عدد كبير من مستخدمي الانترنت من تحديد موقع إنجاز هذا العمل الفنّي، مشيرين إلى أنّ بانسكي رسم اللوحة الجدارية في منطقة مارغايت الساحلية الصغيرة في كنت.