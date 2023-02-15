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جورج وسوف يهدي أغنيته لروح ابنه وديع: "ما خطرش يوم عالبال تسبقني وأمشي وراك"
فنّ
2023-02-15 | 05:52
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جورج وسوف يهدي أغنيته لروح ابنه وديع: "ما خطرش يوم عالبال تسبقني وأمشي وراك"
جورج وسوف يهدي أغنيته لروح ابنه وديع: "ما خطرش يوم عالبال تسبقني وأمشي وراك"
في ذكرى مرور ٤٠ يوماً على رحيل ابنه وديع وسوف، أطلق سلطان الطرب جورج وسوف أغنية جديدة بعنوان "نصّ عمري"، وأهداها لروح نجله عبر قناته الرسميّة على موقع يوتيوب.
ونشرت صفحات الفنان جورج وسوف رابط الأغنية مع العبارة التالية: "إلى حبيبي وديع، "نص عمري" اغنية لروحك بذكرى الأربعين سرقت الحب من عيده".
ويقول مطلع الأغنية "من بدري بتمناك، وأهو قلبي راح ويّاك، ما خطرش يوم عالبال، تسبقني وأمشي وراك. لو دمعي سال أنهار، لو عشت ألف نهار، مش شايف إلا ليل، ما بيطلعلوش نهار".
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