نادية الجندي تكشف سبب شبابها الدائم: الإبتعاد عن الحقد وليس عمليات التجميل!

نادية الجندي تكشف سبب شبابها الدائم: الإبتعاد عن الحقد وليس عمليات التجميل!

كشفت النجمة الجماهيرية نادية الجندي عن سبب شبابها الدائم في حديث لبرنامج ET بالعربي، فقالت "يظن البعض أن السبب هو الرياضة او عمليات التجميل، وهذا الأمر غير صحيح".

وأضافت نادية الجندي "الصدق ينعكس على ملامج الوجه، وبالتالي الابتعاد عن الحقد ينعكس عليّ".

وبالحديث عن عمليات التجميل، أكّدت الممثلة المصريّة نادية الجندي أنّها ترفض تغيير ملامح وجهها باللجوء الى عمليات التجميل، وصرّحت "ما ينفعش ابقى الا نادية الجندي، ولكن ده ما يمنعش اهتم بشكلي ووجهي وجسمي واللوك".