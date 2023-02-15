لبنان يودّع الكاتب السينمائي والتلفزيوني مروان نجار

ودّع لبنان اليوم الكاتب السينمائي والتلفزيوني مروان نجار الذي رحل عن ستة وسبعين عاماً بعد صراع مع المرض.



وأُقيم قداس لراحة نفس الراحل في كنيسة مار نقولا في الاشرفية، حيث حضر حشد من نجوم الشاشة الذي واكبهم نجار في كل مراحل حياتهم المهنية.



ونُقل الجثمان بعد الصلاة الى مسقط رأسه بشمزين الكورة حيث الصلاة في كنيسة القديس جاورجيوس بشمزين قبل أن يوارى في الثرى في مدافن العائلة.