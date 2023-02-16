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وفاة نجمة الستينات الهوليوودية راكيل وِلش عن 82 عاماً
فنّ
2023-02-16 | 04:56
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وفاة نجمة الستينات الهوليوودية راكيل وِلش عن 82 عاماً
وفاة نجمة الستينات الهوليوودية راكيل وِلش عن 82 عاماً
توفيت الأربعاء عن 82 عاماً الممثّلة الأميركية راكيل وِلش، على ما أعلن مدير أعمال الراحلة التي لمع نجمها في ستينات القرن العشرين وسبعيناته واشتهرت خصوصاً بدورها في فيلم "وان مليون ييرز بي سي" (One Million Years BC) الذي طُبعت صورتها فيه مرتدية بيكيني من جلد الحيوان في ذاكرة هوليوود.
وأوضح في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه أنّ وِلش "توفّيت بسلام في وقت مبكر من صباح اليوم بعد مرض قصير"، من دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.
وشاركت وِلش خلال مسيرتها في أكثر من ثلاثين فيلماً من بينها "فانتاستيك فويدج" (Fantastic Voyage) و"ذي ثري ماسكتيرز" (The Three Musketeers).
ونالت وِلش عن هذا افقيلم الذي عُرض عام 1973 جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثّلة. وفي رصيد الراحلة أيضاً أدوار في أكثر من 50 مسلسلاً تلفزيونياً.
وتعود بدايات شهرة هذه الأميركية من أصل بوليفي، واسمها الأصلي راكيل تيخادا، إلى تتويجها ملكة في عدد من مسابقات الجمال وعروض الأزياء، قبل أن تقتحم عالم هوليوود.
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