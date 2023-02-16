نوال الزغبي تحسم الجدل: "لم ولن أتزوّج".. وتعليق مُلفت من سمية الخشاب!

نوال الزغبي تحسم الجدل: "لم ولن أتزوّج".. وتعليق مُلفت من سمية الخشاب!

بعد ظهورها بصورةٍ خاصّة بعيد الحب وهي ترتدي خاتماً بيدها، انتشرت شائعة ارتباط الفنانة اللبنانيّة نوال الزغبي في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهي الشائعة الّتي تطاردها بين فترةٍ وأخرى.

بدورها، حسمت النجمة الذهبيّة نوال الزغبي الجدل ونفت شائعة زواجها بتغريدةٍ مقتضبة عبر حسابها الموثّق على تطبيق تويتر، فكتبت "لم ولن أتزوّج!".

وكان للممثلة المصريّة سمية الخشاب تعليقاً ملفتاً على تغريدة نوال الزغبي إذ أيّدتها بقرار عدم الزواج من جديد، وغرّدت قائلةً "شاطرة يا نونة".