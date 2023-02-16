سيرين عبد النور تعايد داليدا خليل في عيدها... والأخيرة: حبيبة الملايين

سيرين عبد النور تعايد داليدا خليل في عيدها... والأخيرة: حبيبة الملايين

تحتفل الممثلة اللبنانيّة داليدا خليل اليوم بمناسبة عيد ميلادها، وعايدها عبر مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من أهل الصحافة والتمثيل والجمهور.

ومن بين المهنّئين، برزت تغريدة للممثلة سيرين عبد النور عايدت فيها زميلتها دليدا خليل بالقول "كل سنة وانتي بخير وصحة وبتمنالك تحققي كل يلي ببالك حبيبي".

وردّت داليدا خليل على سيرين عبد النور قائلةً "مرسي كتير حبيبة قلبي وحبيبة الملايين".