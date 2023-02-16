الموت يُفجع الفنان المصري حكيم

الموت يُفجع الفنان المصري حكيم

فُجع الفنان المصري حكيم بوفاة شقيقه الأكبر العمدة حسن عبد الصمد، وودّعه بمنشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

في التفاصيل، كتب الفنان حكيم: "إنا لله وإنا اليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، توفي إلى رحمة الله شقيقي الأكبر العمدة حسن عبدالصمد، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته. العزاء يوم الأحد 19 فبراير، مسجد الشرطة الشيخ زايد، ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".