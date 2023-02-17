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من هي فاطمة الّتي أبكت محمد فؤاد في بيروت؟

فنّ
2023-02-17 | 07:37
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من هي فاطمة الّتي أبكت محمد فؤاد في بيروت؟
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من هي فاطمة الّتي أبكت محمد فؤاد في بيروت؟

من هي فاطمة الّتي أبكت محمد فؤاد في بيروت؟

كشف الفنان المصري محمد فؤاد عن سبب بكائه بسبب طفلة تدعى فاطمة في حفله الّذي أحياه مؤخراً في لبنان.
 
في التفاصيل، فقد صرّح الفنان محمد فؤاد قائلاً: "السبب وراء بكائي هو وجود الطفلة فاطمة من ذوي الهمم وهي عزيزة على قبلي، فأنا أتواصل معها عبر الواتساب منذ 4 سنوات بدون أن أراها".
 
وتابع محمد فؤاد أن الطفلة أصرّت على أن تحضر الحفل بل وأعطت أمراً لأهلها بأن يتواجدوا معها، وقال "حسيت أني قدام ملاك ومصدر ارتياح".

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محمد فؤاد

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