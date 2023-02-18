سيرين عبد النور تتعرّض لأقسى هجوم بسبب تحدّي الحليب لأطفال سوريا.. وتردّ: "لست بخيلة"

قبل أيام، سُمّيت الممثلة اللبنانيّة سيرين عبد النور في التحدّي الخاص بتأمين 500 عبوة حليب لأطفال سوريا بعد الزلزال، ورغم أنها لم ترفض التبرّع وردّت بعبارة بأن "هذا الأمر من واجبها وليس بحاجة إلى تحدٍّ"، تعرّضت سيرين عبد النور لحملة هجوم شرسة من بعض روّاد الإنترنت.

وخرجت سيرين عبد النور عن صمتها وأطلّت في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام، مُوضحةً أنها بدأت اتصالاتها لتأمين الحليب، لكن هناك من قال لها إنه لا يمكنها أن تأخذ هذه الكمية من الحليب، فهناك أطفال في لبنان يعانون نقصاً في تأمين الحليب أيضاً، وبالتالي الأمر يحتاج ليومين أو 3 لإيصال الكمية المطلوبة.

وردّاً على الهجوم الّذي تعرّضت له، قالت سيرين عبد النور: "ما عم بقدر صدق! هل أنا قصّرت يوماً عندما يتعلق الأمر بسوريا؟ أحبكم كثيراً رغم الكلام الجارح الذي وصلني. أنا لست بخيلة".