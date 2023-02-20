نادين الراسي تدعم سيرين عبد النور: "يمكن مش قدرتي إتبرّع بحليب الأطفال"

نادين الراسي تدعم سيرين عبد النور: "يمكن مش قدرتي إتبرّع بحليب الأطفال"

دعمت الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي زميلتها الممثلة سيرين عبد النور الّتي تعرّضت لهجوم شرس من قبل البعض بسبب ردّها على تحدّي التبرّع بحليب الأطفال للمتضرّرين في سوريا جرّاء الزلزال.

"أنا دائماً مع سيرين عبد النور"، بهذه العبارة أعلنت الممثلة نادين الراسي تأييدها لصديقتها سيرين عبد النور في حديث إذاعي.

وتابعت الراسي "الطريقة مش حلوة، ويمكن مش قدرتي جيب الكمية أو إدفع! عنا بالصيدليات ما بيبعوا غير علبة أو علبتين من حليب الأطفال، يعني المشكلة مش بالمصاري، المشكلة بقلة وجود المادة بالبلد".