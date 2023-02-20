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من إنتاج نتفليكس... فيلم ألماني يحصد الغلّة الكبرى من جوائز بافتا البريطانية
فنّ
2023-02-20 | 07:26
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من إنتاج نتفليكس... فيلم ألماني يحصد الغلّة الكبرى من جوائز بافتا البريطانية
فيلم ألماني يحصد الغلّة الكبرى من جوائز بافتا البريطانية
حصد الفيلم الألماني " All Quiet on the Western Front" إنتاج نتفليكس الغلّة الكبرى من جوائز بافتا السينمائية البريطانية خلال الحفلة 76 لتوزيعها مساء الأحد في لندن، إذ بلغ رصيده منها 7، أبرزها اختياره أفضل فيلم، وفوز الألماني إدوارد برغر عن فئة أفضل إخراج.
وشدّد منتج الفيلم مالته غرونرت على أن الفكرة التي عبّرت عنها رواية إريش ماريا رمارك الداعية إلى السلام والتي اقتُبس منها الفيلم لا تزال في محلها بعد قرن من صدورها عام 1929.
وقال إن الفيلم عبارة عن "قصة شبّان غررت بهم الدعاية السياسية القومية اليمينية فانخرطوا في الحرب معتقدين أنها مغامرة، مع أنها لا تمتّ إلى المغامرة بصِلة".
وهذا الفيلم الذي يتناول قصة جندي ألماني شاب خلال الحرب العالمية الأولى وعُرض على "نتفليكس" والشاشات البريطانية، فاز في 7 فئات خلال الحفلة التي أقيمت في "رويال فستيفال هول" في العاصمة البريطانية، من أصل 14 مرشحاً فيها.
ولم يسبق لأي فيلم بلغة غير الإنكليزية أن حصد هذا العدد من الترشيحات قبلاً، باستثناء فيلم المخرج أنغ لي "كراوتشينغ تايغر هيدن دراغون" سنة 2001. كذلك حصل الفيلم الناطق بالألمانية على عدد من الترشيحات لجوائز الأوسكار التي توزع الشهر المقبل.
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