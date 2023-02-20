أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فوز "إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس" بجائزة نقابة المخرجين الأميركيين

فنّ
2023-02-20 | 07:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فوز &quot;إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس&quot; بجائزة نقابة المخرجين الأميركيين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
فوز "إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس" بجائزة نقابة المخرجين الأميركيين

فوز "إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس" بجائزة نقابة المخرجين الأميركيين

حصل مخرجا فيلم "إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس" (Everything Everywhere All At Once) السبت على الجائزة التي يمنحها زملاؤهما المخرجون في هوليوود لأفضل فيلم، متقدمَين على منافسين أكثر شهرة منهما قبل أسابيع من حفلة توزيع جوائز الأوسكار الشهر المقبل.

وتمكن فيلم المخرجين دانيال كوان ودانيال شينرت البالغين الخامسة والثلاثين من الفوز بجائزة أفضل فيلم روائي في الحفلة السنوية الخامسة والسبعين لنقابة المخرجين الأميركيين (DGA) في بيفرلي هيلز أمام الأفلام الأربعة المنافسة وأحدها من إخراج ستيفن سبيلبرغ.

وقال كوان الذي بدا متفاجئاً "شكراً للجميع من أعماق قلبي. لقد كان عاماً رائعاً لفيلمنا الصغير الذي لا يزال يشق طريقه بطريقة أو بأخرى".

ويتناول "إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس" قصة مالكة مغسلة أنهكتها متاعبها الإدارية، تنغمس فجأة في أكوان متوازية.

وحقق الفيلم نجاحاً واسعاً العام الفائت إذ حصد نحو 100 مليون دولار في كل أنحاء العالم، وحصل على 11 ترشيحاً لجوائز الأوسكار متصدراً بذلك السباق إلى التماثيل الصغيرة المرموقة التي توزع في 12 آذار/مارس المقبل في هوليوود.

وتُعدّ جوائز نقابة المخرجين التي وزعت للمرة الخامسة والسبعين مؤشراً مهماً إلى هوية الفائزين بالأوسكار، إذ أن 17 من آخر 19 مخرجاً حصلوا علي جائزة أفضل مخرج فيها، نالوا أيضاً جائزة الأوسكار في السنة نفسها.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة النقابة، إلى كوان وشينرت، كلاً من مارتن ماكدونا ("ذي بانشيز أوف إينشرين") وتود فيلد ("تار")

ومن بين ترشيحاته الأربعة عشر التي لم يحصد أي فيلم بلغة غير الإنكليزية مثلها قبلاً، باستثناء فيلم المخرج أنغ لي "كراوتشينغ تايغر هيدن دراغون" سنة 2001، حقق "آل كوايت أون ذي ويسترن فرونت" الفوز أيضاً في فئة أفضل مخرج التي نالها إدوارد برغر (53 عاماً) متقدماً على منافسيه جينا برينس-بايذيوود (عن "ذي وومن كينغ")ومارتن ماكدوناه ("ذي بانشيز أوف إينشرين") وبارك تشان-ووك ("ديسيجن تو ليف") ودانيال كوان ودانيال شينرت ("إيفريثينغ إيفريوير آل أت وانس") وتود فيلد ("تار") وجوزيف كوسينسكي ("توب غَن: مافريك") وستيفن سبيلبرغ عن فيلمه "ذي فيبلمانز" المُستوحى بصورة كبيرة من طفولته.
 

آخر الأخبار

فنّ

هوليوود

جائزة

Everything Everywhere All At Once

LBCI التالي
الخطأ يتكرّر... الإعلان عن فوز كاري موليغان بدلاً من الفائزة الحقيقية في "بافتا"
من إنتاج نتفليكس... فيلم ألماني يحصد الغلّة الكبرى من جوائز بافتا البريطانية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-02-16

وفاة نجمة الستينات الهوليوودية راكيل وِلش عن 82 عاماً

LBCI
فنّ
2023-02-10

بعد إدانته جزائياً... دعوى مدنية على المنتج الهوليوودي هارفي واينستين

LBCI
أخبار دولية
2023-02-09

اليونيسكو تمنح أنغيلا ميركل جائزة السلام لترحيبها بالمهاجرين

LBCI
فنّ
2023-02-06

فوز فيلم صومالي بجائزة مهرجان الأفلام القصيرة في كليرمون فيران الفرنسية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:53

الجزء الجديد من "آنت- مان" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

LBCI
فنّ
07:52

الخطأ يتكرّر... الإعلان عن فوز كاري موليغان بدلاً من الفائزة الحقيقية في "بافتا"

LBCI
فنّ
07:26

من إنتاج نتفليكس... فيلم ألماني يحصد الغلّة الكبرى من جوائز بافتا البريطانية

LBCI
فنّ
06:04

ستيفاني صليبا تعود إلى انستغرام بعد غياب... ظهرت تستمتع بالثلوج في فقرا (صور)

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
12:16

المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: هزة ارضية بقوة ٦.٣ درجات ضربت بين الساحلين السوري والتركي

LBCI
خبر عاجل
12:07

هزة ارضية شعر بها سكان المناطق اللبنانية

LBCI
اقتصاد
2023-02-17

ارتفاع بأسعار البنزين والغاز وانخفاض طفيف بسعر المازوت

LBCI
امن وقضاء
2023-02-15

أسعار المحروقات تواصل الإرتفاع...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:53

بو صعب: إرجاء جلسة هيئة مكتب مجلس النواب إلى موعد يقرر في ما بعد

LBCI
أخبار لبنان
06:49

سلسلة لقاءات لميقاتي حول الاوضاع التربوية والصحية والانمائية

LBCI
أخبار دولية
06:28

تركيا توقف جهود البحث عن ناجين..والولايات المتحدة الاميركية تؤكّد دعمها لأنقرة

LBCI
أخبار دولية
06:24

نتانياهو: نسعى للسلام مع السعودية لوقف "العدوان الإيراني"

LBCI
أخبار دولية
06:22

بايدن في زيارة غير معلنة إلى العاصمة الاوكرانية

LBCI
أخبار لبنان
05:14

شقير يحذّر: لإنتخاب رئيس وتشكيل حكومة وإتخاذ الإجراءات المطلوبة من الإصلاحات

LBCI
أخبار لبنان
16:35

سلامة: البنك المركزي ليس سبب الأزمة المالية في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
15:43

الشامي لـ"الأحد مع ماريو": لدي الاثبات ان كل الخطط أُرسلت الى صندوق النقد.. وليس هناك انقطاع في الاتصال معه

LBCI
أخبار لبنان
15:30

بو صعب لـ"الأحد مع ماريو": انا مع رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام.. وهذا ما قاله عن الاتفاق مع صندوق النقد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:07

هزة ارضية شعر بها سكان المناطق اللبنانية

LBCI
اقتصاد
03:24

ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
10:02

توضيح من "بنك سوسيته جنرال" بعد خبر الادعاء على كلٍّ من المصرف ورئيس مجلس ادارته بجرائم "تبييض أموال"...

LBCI
أخبار لبنان
13:38

إنهيار ثلجي في عيون أرغش وأضرار هائلة... ما الأسباب؟

LBCI
أخبار لبنان
09:21

المصارف مستمرة بالإضراب

LBCI
امن وقضاء
14:40

الياس بو صعب لـ"الأحد مع ماريو": الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد لم ينتهِ ولكن في لقاءاتنا في أميركا ونقاشنا مع الصندوق تبين ان هناك هوة كبيرة لا تزال قائمة بين الصندوق والحكومة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

دار عبادة اماراتي يجمع الديانات السماوية الرئيسية الثلاث

LBCI
آخر الأخبار
15:58

بو صعب لـ "الأحد مع ماريو": لن يحصل تجديد لحاكم مصرف لبنان بعد انتهاء ولايته

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة