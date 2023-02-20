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فوز "إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس" بجائزة نقابة المخرجين الأميركيين
فنّ
2023-02-20 | 07:49
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فوز "إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس" بجائزة نقابة المخرجين الأميركيين
فوز "إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس" بجائزة نقابة المخرجين الأميركيين
حصل مخرجا فيلم "إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس" (Everything Everywhere All At Once) السبت على الجائزة التي يمنحها زملاؤهما المخرجون في هوليوود لأفضل فيلم، متقدمَين على منافسين أكثر شهرة منهما قبل أسابيع من حفلة توزيع جوائز الأوسكار الشهر المقبل.
وتمكن فيلم المخرجين دانيال كوان ودانيال شينرت البالغين الخامسة والثلاثين من الفوز بجائزة أفضل فيلم روائي في الحفلة السنوية الخامسة والسبعين لنقابة المخرجين الأميركيين (DGA) في بيفرلي هيلز أمام الأفلام الأربعة المنافسة وأحدها من إخراج ستيفن سبيلبرغ.
وقال كوان الذي بدا متفاجئاً "شكراً للجميع من أعماق قلبي. لقد كان عاماً رائعاً لفيلمنا الصغير الذي لا يزال يشق طريقه بطريقة أو بأخرى".
ويتناول "إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس" قصة مالكة مغسلة أنهكتها متاعبها الإدارية، تنغمس فجأة في أكوان متوازية.
وحقق الفيلم نجاحاً واسعاً العام الفائت إذ حصد نحو 100 مليون دولار في كل أنحاء العالم، وحصل على 11 ترشيحاً لجوائز الأوسكار متصدراً بذلك السباق إلى التماثيل الصغيرة المرموقة التي توزع في 12 آذار/مارس المقبل في هوليوود.
وتُعدّ جوائز نقابة المخرجين التي وزعت للمرة الخامسة والسبعين مؤشراً مهماً إلى هوية الفائزين بالأوسكار، إذ أن 17 من آخر 19 مخرجاً حصلوا علي جائزة أفضل مخرج فيها، نالوا أيضاً جائزة الأوسكار في السنة نفسها.
وضمت قائمة المرشحين لجائزة النقابة، إلى كوان وشينرت، كلاً من مارتن ماكدونا ("ذي بانشيز أوف إينشرين") وتود فيلد ("تار")
ومن بين ترشيحاته الأربعة عشر التي لم يحصد أي فيلم بلغة غير الإنكليزية مثلها قبلاً، باستثناء فيلم المخرج أنغ لي "كراوتشينغ تايغر هيدن دراغون" سنة 2001، حقق "آل كوايت أون ذي ويسترن فرونت" الفوز أيضاً في فئة أفضل مخرج التي نالها إدوارد برغر (53 عاماً) متقدماً على منافسيه جينا برينس-بايذيوود (عن "ذي وومن كينغ")ومارتن ماكدوناه ("ذي بانشيز أوف إينشرين") وبارك تشان-ووك ("ديسيجن تو ليف") ودانيال كوان ودانيال شينرت ("إيفريثينغ إيفريوير آل أت وانس") وتود فيلد ("تار") وجوزيف كوسينسكي ("توب غَن: مافريك") وستيفن سبيلبرغ عن فيلمه "ذي فيبلمانز" المُستوحى بصورة كبيرة من طفولته.
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هوليوود
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Everything Everywhere All At Once
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