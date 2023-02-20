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الجزء الجديد من "آنت- مان" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

فنّ
2023-02-20 | 07:53
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الجزء الجديد من &quot;آنت- مان&quot; يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
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الجزء الجديد من "آنت- مان" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

الجزء الجديد من "آنت- مان" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

حقق فيلم "آنت- مان أند ذي واسب: كوانتومانيا" Ant-Man and the Wasp: Quantumania من إنتاج ديزني بداية قوية على شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا، إذ بلغت إيراداته في عطلة الأسبوع الأولى بعد بدء عروضه 118 مليون دولار، وفق التقديرات الأولية التي نشرتها شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وفاقت مداخيل الجزء الثالث من سلسلة البطل الخارق "آنت- مان" التوقعات. وتمكّن الفيلم الذي يؤدي دور الرجل النملة فيه الممثل بول راد وإلى جانبه الممثلة إيفانجيلين ليلي، من سحق منافسيه.

وبقي "أفاتار: ذي واي أوف ووتر" في المركز الثاني محققاً 7,5 ملايين دولار، علماً أن مجمل إيرادات هذا الفيلم من "توينتيث سنتشوري" في كل أنحاء العالم بلغ حتى الآن نحو 2,24 مليار دولار.

وتقدّم فيلم "بوس إن بوتس: ذي لاست ويش" للأطفال من سلسلة "شريك" إلى المرتبة الثالثة، إذ بلغت مداخيله 7,4 ملايين دولار، بعد 9 أسابيع على بدء عروضه.

وحلّ رابعاً في الترتيب الجزء الجديد من فيلم الرقص "ماجيك مايك" للمخرج ستيفن سودربرغ. ووصلت إلى 5,8 ملايين دولار إيرادات "ماجيك مايكس لاست دانس" الذي يؤدي فيه الممثل تشانينغ تايتُم دور راقص تعرّ متقاعد.

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