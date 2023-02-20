الخطأ يتكرّر... الإعلان عن فوز كاري موليغان بدلاً من الفائزة الحقيقية في "بافتا"

عاد الخطأ عينه الذي حدث في حفل جوائز الـ"أوسكار" عام 2017 ليتكرّر هذا العام في حفل جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا".وفي التفاصيل، فتمّ الإعلان عن اسم الممثلة البريطانية كاري موليغان بدلاً من اسم الفائزة الحقيقية لجائزة "أفضل ممثلة في دور مساعد"، التي كانت من نصيب النجمة الإيرلندية كيري كوندون عن دورها في فيلم "حوريات إينيشيرين"، الذي فاز أيضاً بـ3 جوائز.وقد أعلن الفائز بجائزة أفضل ممثل مساعد العام الماضي الممثل الأميركي الأصمّ، تروي كوتسور، عن الفائزة بجائزة أفضل ممثلة مساعدة للعام الجاري، باستخدام لغة الإشارة.وبالرغم من أن مترجم لغة الإشارة قال بالخطأً اسم كاري موليغان، ظهر على الشاشة اسم الفائزة الحقيقية كيري كوندون، التي صعدت إلى المسرح وتسلّمت الجائزة وسط تصفيق حارّ من الحضور.والجدير بالذّكر أنّ الحادثة حُذفت بأكملها من قبل قناة "بي بي سي وان".