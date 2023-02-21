هل يدخل وائل كفوري القفص الذهبي يوم الخميس؟

هل يدخل وائل كفوري القفص الذهبي يوم الخميس؟

تداولت وسائل اعلام لبنانيّة وعربيّة معلومات غير مؤكّدة مفادها ان "النجم اللبناني وائل كفوري يستعد لدخول القفص الذهبي يوم الخميس المقبل".

وفي المعلومات المُتداولة، ورد ان الفنان وائل كفوري "سيتزوّج مدنيّاً من فتاة مغربيّة تدعى ماجدة اليموس في قبرص، وذلك بعدما جمعتهما علاقة حبّ قبل 19 عاماً".

تجدر الإشارة الى أن هذه المعلومات لم يؤكّدها الفنان وائل كفوري أو ينفيها حتى الآن، وبالتالي لا يمكن تبنّيها لحين صدور بيان رسمي من النجم اللبناني.