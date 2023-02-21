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وفاة المخرج الفرنسي ميشال دوفيل عن 91 عاماً
فنّ
2023-02-21 | 06:07
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وفاة المخرج الفرنسي ميشال دوفيل عن 91 عاماً
وفاة المخرج الفرنسي ميشال دوفيل
أعلنت عائلة المخرج الفرنسي ميشال دوفيل الذي تولى إخراج أعمال شارك نجوم كثر فيها بينهم بريجيت باردو وكاترين دونوف وميشال بيكولي، الاثنين أنه توفي في 16 شباط/فبراير عن 91 عاماً ودُفن الاثنين.
وقالت زوجته روزاليند دوفيل لوكالة فرانس برس "انتظرنا حتى اليوم لنعلن وفاة ميشال لأننا رغبنا في الحفاظ على حميمية هذه اللحظات مع العائلة، ولأنّ دوفيل كان يكره المراسم الرسمية للوفاة...".
ودُفن مخرج "بيريل آن لا دومور" الذي أوضحت زوجته أنّه توفي نتيجة معاناته الشيخوخة، في مقبرة قرب العاصمة الفرنسية باريس.
وتولى دوفيل إخراج نحو ثلاثين عملاً، ونال جائزتي سيزار، الأولى عن "دوسييه 51 (1979) والثانية عن "بيريل آن لا دومور" (1986).
وكانت معظم أفلامه مقتبسة من أعمال ادبية، بينها "لا ليكتريس" الذي يستند إلى رواية لريمون جان و"دوسييه 51" المقتبس من كتباب لغي بيرو.
ولد ميشال دوفيل في نيسان/أبريل 1931، وتعلّم الإخراج مدى عشر سنوات مع انري دوكوان. وحقق نجاحاً مع فيلم "بنجامين أو لي ميموان دان بوسو" (1967) الذي شارك فيه الممثلون ميشال مورغان وميشال بيكولي وبيير كليمانتي. وعام 1970، أخرج فيلم "لورس اي لا بوبيه"، وهو أحد آخر الأعمال التي تولت بريجيت باردو بطولتها.
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