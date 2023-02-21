نادين نسيب نجيم تشكك بالزلازل والهزات الأرضية... مفتعلة أم غير مفتعلة؟

نادين نسيب نجيم تشكك بالزلازل والهزات الأرضية... مفتعلة أم غير مفتعلة؟

شكّكت الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم بحقيقة الزلازل والهزات الأرضية، وذلك في تغريدةٍ كتبت فيها "انطاكيا كمان؟! لحظة في شي غلط ولا مرة بتصير انه نفس الهزة بنفس القوة تقريباً تضرب بنفس المكان! بطل الوضع طبيعي. مننتظر ومنشوف الحقيقة".

لكن الممثلة نادين نجيم قد تعرّضت لهجوم شرس بسبب هذه التغريدة، وهو الأمر الّذي دفعها الى حذفها عن حسابها الرسمي على تويتر.

وعادت وغرّدت نادين نسيب نجيم بالقول: "كترانين الناس البلا اخلاق، اذا ما بتعرفوا تحترموا رأي الناس اسكتوا مش مطلوب اكتر. في الف حدا شكّك باللي عم بصير والآراء اختلفت بين مفتعل وغير مفتعل، بس انا عطيت رأيي الشخصي هجمتوا عليي على اساس انتو فهمانين وبتعرفوا كل شي وانتو الاحترام ما بتعرفوا. حذفت التغريدة من قلة التهذيب".