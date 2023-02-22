لماذا أُلغيَ حفل كيفين هارت في مصر؟

إلغاء حفل كيفن هارت في مصر

تصدّر اسم الممثل الكوميدي كيفن هارت التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إلغاء حفله الذي كان مقرّراً في 21 شباط في استاد القاهرة بمصر.

وأعلنت الشركة المنظمة "R Production" عن إلغاء الحفل قبل يوم واحد من إقامته، وذلك في بيانٍ رسمي نشرته عبر فيسبوك وجاء فيه "بسبب مشكلات لوجستيّة محليّة، تمّ إلغاء حفل كيفن هارت المقرّر عقده في 21 فبراير في القاهرة".

وقال البيان إلى حاجزي التذاكر: "تحلّوا بالصّبر بينما نعمل مع فريق TicketsMarché للتأكد من ردّ جميع المبالغ المستردة في أقصر وقت ممكن. لقد أظهرتم لنا دائماً دعماً مستمرّاً في جميع أحداثنا".

وفي التفاصيل، ففور الإعلان عن حفل كيفن هارت، دشَّن الجمهور المصريّ عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة "غير مرحّب بك" لإلغاء الحفل احتجاجاً على تصريحات سابقة لهارت دعا فيها إلى تعليم الأولاد تاريخ الأفارقة السود الحقيقيّ، عندما كانوا ملوكاً في مصر، وليس فقط حقبة العبودية التي يتمّ ترسيخها بالتعليم في أميركا.

واتُهم كيفن هارت بتزوير التاريخ المصري والترويج لـ"المركزية الأفريقية" أو "Afrocentrism"، إذ تزعم هذه الأفكار أن الشعب المصري وشعوب شمال أفريقيا هم بقايا احتلالات، وأن أفارقة جنوب الصحراء هم الملوك المصريين وأصحاب الحضارات القديمة.

ومن جهتها، أكّدت الشركة المنظّمة أن الهدف من هذا الحفل كان خلق أفضل التجارب لجميع الزبائن، والتأكّد من وضع مصر على الخريطة الدوليّة بأعلى المعايير الممكنة.