طليق دنيا بطمة يشبّه وجهها بـ"الكوع"... فكيف ردّت عليه؟

طليق دنيا بطمة يشبّه وجهها بـ"الكوع"... فكيف ردّت عليه؟

سخر المنتج البحريني محمد الترك من ملامح طليقته الفنانة المغربيّة دنيا بطمة، فنشر عبر تطبيق سناب شات صورة شبّه فيها ملامح وجه طليقته بـ"الكوع" بدون تسميتها.

بدورها، ردّت الفنانة دنيا بطمة بطريقة غير مباشرة عبر خاصيّة القصص القصيرة، فكتبت: "وإن اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء فلن يضرّوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. للتذكير فقط هناك الله".