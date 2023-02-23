حبيبة وائل كفوري المزعومة تهدّد: سنأخذ الإجراءات القانونيّة

حبيبة وائل كفوري المزعومة تهدّد: سنأخذ الإجراءات القانونيّة

انتشرت في الأيام الماضية صور المغربية ماجدة اليموس مُرفقةً بشائعة زواجها من النجم اللبناني وائل كفوري.

بدورها، نشرت ماجدة عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام التالي: "كلّ ما نُشر باليومين الأخيرين عن علاقة تجمعني بالفنان وائل كفوري وعن زواجنا عار من الصحّة".

وأضافت ماجدة "سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بالمغرب تجاه كلّ شخص ساهم بنشر صوري على أي منصة كانت".