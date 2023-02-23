نادين نسيب نجيم تشعل السوشل ميديا.. استخدمت كلمة "زبّال" لإهانة متابع

نادين نسيب نجيم تشعل السوشل ميديا.. استخدمت كلمة "زبّال" لإهانة متابع

أشعلت الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم مواقع التواصل الاجتماعي بسبب استخدامها كلمة "زبّال" لإهانة متابع أساء إليها عبر تويتر، فانقسم المغرّدون بين مدافع عن نادين وبين من هاجمها.

في التفاصيل، فردّت نادين نسيب نجيم على إساءة أحد المتابعين لها، فكتبت "زبّال" الأمر الّذي اعتبره البعض إهانة لمهنة عامل النظافة.

بدورها، أوضحت نادين نسيب نجيم في تغريدةٍ أخرى "الزبّال هو يللي بيكّب وسخه وين ما كان ونفسيته وسخة. يللي بينظّف ما اسمه زبّال وما بعيطله زبّال لأنه بكون عم بجرحه، هيك علّموني بالمدرسة".