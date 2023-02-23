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سعد لمجرد أمام القاضية: " لم أمارس الجنس إطلاقاً مع لورا بأي طريقة"
فنّ
2023-02-23 | 06:04
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سعد لمجرد أمام القاضية: " لم أمارس الجنس إطلاقاً مع لورا بأي طريقة"
سعد لمجرد أمام القاضية: " لم أمارس الجنس إطلاقاً مع لورا بأي طريقة"
متابعةً لقضية اتهامه باغتصاب الشابة الفرنسيّة لورا ب.، عُقدت اليوم الخميس جلسة جديدة من محاكمة الفنان المغربي سعد لمجرد في فرنسا.
وروى الفنان سعد لمجرد في الجلسة أنه ولورا كانا يخلعان ملابسهما عندما شعر "بخدش مؤلم جداً" على ظهره، وتابع "فعلت شيئاً ندمت عليه، دفعتها على وجهها بوحشية. لقد كان رد فعل لا إرادياً، لست فخوراً به. ما كان ينبغي أن أفعل ذلك، فالرجل الحقيقي لا يفعل ذلك".
وتوجّه سعد لمجرد بحديثه الى القاضية بالقول "حضرة الرئيسة، أقولها اليوم وسأقولها حتى الرمق الأخير: أنا سعد لمجرد، لم أمارس الجنس إطلاقاً مع لورا ب. بأي طريقة".
وتجدر الإشارة إلى أنّه من المُقرّر أن يصدر الحكم في القضية يوم غد الجمعة.
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