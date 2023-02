هاري ستايلز يتصدر جدول "IFPI" للأغاني المنفردة بـ"As It Was"

فازت أغنية "As It Was" للمغني البريطاني هاري ستايلز بجائزة IFPI Global Single Award لعام 2022، حسبما أعلنت الهيئة التمثيلية لصناعة الموسيقى المسجلة.



وكان ستايلز، الذي شقّ طريق شهرته مع فرقة "وان دايركشن"، قد فاز هذا الشهر بأغنية العام في حفل جوائز BRIT . كما حصل ألبومه "هاري هاوس" على جائزة ألبوم العام في حفل غرامي.



وبدوره قال الرئيس التنفيذي لـ IFPI، فرانسيس مور، في بيان: "حصل هاري لأول مرة على جائزة IFPI كجزء من فرقة "وان دايركشن" عندما أطلقنا لأول مرة جوائز IFPI. لذلك يشرفني أن أقدم له جائزة هذا العام لأغنيته الفردية" As It Was "التي سجلت مسارًا صوتيًا للعديد من محبي الموسيقى في جميع أنحاء العالم."