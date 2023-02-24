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عاصي وكوليت الحلاني يعلّقان على خطوبة ماريتا وكميل
فنّ
2023-02-24 | 05:06
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عاصي وكوليت الحلاني يعلّقان على خطوبة ماريتا وكميل
عاصي وكوليت الحلاني يعلّقان على خطوبة ماريتا وكميل
بعدما فاجأت الفنانة اللبنانيّة الشابة ماريتا الحلاني متابعيها بإعلان خبر خطوبتها من الشاب كميل ابي خليل، توجّهت جميع الأنظار في الساعات الماضية نحو حسابات والديها عاصي وكوليت الحلاني.
وفي التعليق الأوّل لهما، كتبت كوليت الحلاني عن خطوبة ابنتها ماريتا "ألف مبروك، سعيدة جدا لخطوبتكما، أحبكما كثيرا"، أمّا النجم عاصي الحلاني فأعاد نشر صور الخطوبة وأرفقها بإيموجي لقلوبٍ حمراء.
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