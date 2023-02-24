هل تخوض ديانا حداد تجربة التمثيل؟

هل تخوض ديانا حداد تجربة التمثيل؟

"ألم تفكري يوماً في اقتحام عالم التمثيل والسينما؟" إنّه السؤال الّذي طُرح على الفنانة ديانا حداد في حوار أجرته معها مجلة " سيدتي ".

في التفاصيل، أّكّدت الفنانة ديانا حداد في اللقاء انّها ليست ضد فكرة خوض تجربة التمثيل بعد الغناء، فصرّحت "لا أمانع من خوض التجربة، وبالفعل عُرض عليّ دور درامي من قبل، لكن رفضت لأنني شعرت أنه لن يضيف إلى مسيرتي الفنية، ولكن هذا لا يعني أنني أمانع الفكرة بالعكس".