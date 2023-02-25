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ريهانا مفاجأة الأوسكار 2023 بأغنية فيلم "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر"

فنّ
2023-02-25 | 02:42
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ريهانا مفاجأة الأوسكار 2023 بأغنية فيلم &quot;بلاك بانثر: واكاندا فوريفر&quot;
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ريهانا مفاجأة الأوسكار 2023 بأغنية فيلم "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر"

ريهانا مفاجأة حفلة الأوسكار 2023

أعلن منظمو الأوسكار الخميس أن المغنية ريهانا ستغني في حفلة توزيع هذه الجوائز السينمائية الأرفع في السينما الأميركية الشهر المقبل، بعد أسابيع قليلة من عودتها اللافتة إلى الحفلات.

وستؤدي نجمة البوب المولودة في باربادوس، في هذه الحفلة التي تقام في 12 آذار/مارس في هوليوود أغنيتها "ليفت مي أب" التي تتصدر السباق للفوز بجائزة أوسكار أفضل أغنية أصلية، والمأخوذة من فيلم البطل الخارق "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر".

كما تضم المنافسة في هذه الفئة أغنية "هولد ماي هاند" التي غنتها ليدي غاغا في "توب غن: مافريك"، و"ناتو ناتو" للمؤلف م. م. كيرافاني عن فيلم "آر آر آر".

وكانت ريهانا خطفت الأضواء قبل حوالى أسبوعين من خلال عرضها الفني خلال استراحة ما بين الشوطين في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأميركية (سوبر بول)، بعد غياب عن العروض الحية استمر سبع سنوات.

وركزت الفنانة البالغة 35 عاماً خلال السنوات الأخيرة على علامتها التجارية لمستحضرات التجميل والملابس الداخلية، وقد باتت ثروتها تتخطى مليار دولار.

كما أنجبت طفلها الأول في أيار/مايو 2022.

وأشعل شكل بطنها المستدير خلال عرضها في مباراة "سوبر بول" وسائل التواصل الاجتماعي، لتؤكد بعدها المغنية أنها حامل بطفلها الثاني.

لكنّها خيبت آمال معجبيها الذين كانوا يأملون بأن تقدّم ريهانا خلال عرضها الأخير مقتطفات من الألبوم الجديد الذي تتحدث عنه المغنية منذ سنوات.

وتشكل أغنية "ليفت مي أب" أول ترشيح لجوائز الأوسكار تحصل عليه ريهانا التي فازت خلال مسيرتها حتى اليوم بتسع جوائز "غرامي".

وستقام حفلة توزيع جوائز الأوسكار بنسختها الخامسة والتسعين، والتي سيقدمها جيمي كيميل، على مسرح دولبي في لوس أنجليس في 12 آذار/مارس.
 

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