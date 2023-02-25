في صيدا وصور مرورا بشوارع بيروت حفلات موسيقية متتالية... واليوم في عين المريسة

كيف تبدو الاجوء؟

وسط أجواء من الفرح وتحت سماء لبنان الزرقاء، انطلق مهرجان البستان الموسيقي في عين المريسة.



ويأتي المهرجان الموسيقي في عين المريسة ضمن فعاليات مهرجانات البستان الدولية المستمرة حتى 19 آذار.



وكما عوّدنا هذا المهرجان الفني منذ العام 1994، ستشهد شوارع مناطق لبنانية عدّة، من صور وصيدا وصولا إلى بيروت، حفلات موسيقية متنوّعة.