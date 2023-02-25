أيمن زيدان بعد وفاة شقيقه شادي زيدان: "رحيلك جرح"

أيمن زيدان بعد وفاة شقيقه شادي زيدان: "رحيلك جرح"

توجّهت جميع الأنظار في الساعات الماضية نحو حسابات الممثل السوري القدير أيمن زيدان، وذلك بعد وفاة شقيقه الممثل شادي زيدان.

في التفاصيل، نشر أيمن زيدان صورةً مع شقيقه الراحل شادي عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وودّعه قائلاً "شادي، يا خفقة قلبي الذي أنهكه الحزن. رحيلك جرح لا أدري متى يندمل . تغمدك الله بواسع رحمته".