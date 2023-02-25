دنيا بطمة تدعم سعد لمجرد بعد صدور الحكم بسجنه: "الله ياخد فيك الحق يا بنت فرنسا"

دنيا بطمة تدعم سعد لمجرد بعد صدور الحكم بسجنه: "الله ياخد فيك الحق يا بنت فرنسا"

دعمت الفنانة دنيا بطمة زميلها الفنان المغربي سعد لمجرد بعدما أصدرت المحكمة في فرنسا حكمها بحق الأخير بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة اغتصاب فتاة فرنسيّة.

في التفاصيل، دوّنت دنيا بطمة عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام "لا أدري ماذا أقول... يا الله، يا ربيّ يصبّرك أخوي سعد ويصبّر والديك وكل محبّينك".

وأضافت دنيا بطمة "نحنا دايماً معك وجمهورك دايماً في انتظارك. حسبنا الله ونعم الوكيل... الله ياخد فيك الحق يا بنت فرنسا".