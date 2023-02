فاز فيلم "إفريثينغ إفريوير أول آت وانس" Everything Everywhere All At Once بجائزة أفضل فيلم من نقابة المنتجين في هوليوود السبت، حيث بات الأكثر حصدا للجوائز في موسم المكافآت الهوليودية في الفترة الأخيرة.

ووفق وكالة فرانس برس، فإن الفيلم من إنتاج جوناثان وانغ وبطولة ميشال يو وكي هيو كان، يتناول قصة مالكة مغسلة أنهكتها متاعبها الإدارية، تنغمس فجأة في أكوان متوازية.

وكان الفيلم فاز قبل ذلك بجائزة نقابتي المخرجين والنقاد وبات يعتبر من الأوفر حظا للفوز بجوائز اوسكار في 12 آذار المقبل، في حين تعتبر أكثر المؤشرات دقة إلى الفيلم الذي سيفوز بإحدة جوائز أوسكار.

ويتواجه الفيلم الفائز هذه السنة في السباق إلى الأوسكار مع أفلام مثل "ذي بانشيز أوف إينشرين" و "أول كوايت أون ذي ويسترن فرونت" و"فايبلمانز".