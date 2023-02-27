ناديا شربل تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة جداً.. وكيف عايدتها والدتها كارين رزق الله؟ (صورة)

ناديا شربل تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة جداً.. وكيف عايدتها والدتها كارين رزق الله؟ (صورة)

إحتفلت الممثلة اللبنانيّة الشابة ناديا شربل بمناسبة عيد ميلادها، وأطلّت على متابعيها عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام بإطلالةٍ وصفها البعض بعبارة "جريئة جداً".

في سياقٍ متصل، هنّأت الممثلة كارين رزق الله ابنتها ناديا شربل في عيد ميلادها، فنشرت صورتها عبر "ستوري" وعايدتها قائلةً "عيد ميلاد سعيد ناديا، أعشقك".