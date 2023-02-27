باسكال مشعلاني تعايد نجوى كرم في عيدها: "ليلّو ابني بيقلّك زقف زقف زقف"

باسكال مشعلاني تعايد نجوى كرم في عيدها: "ليلّو ابني بيقلّك زقف زقف زقف"

حرصت الفنانة باسكال مشعلاني على معايدة زميلتها شمس الغنيّة اللبنانيّة نجوى كرم في عيد ميلادها عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

فكتبت باسكال مشعلاني "كلّ عيد وانت بألف خير حبيبتي نجوى، انشالله كلّ ايامك سعادة وفرح وصحة وحب وضحك ونجاحات".

وأردفت مشعلاني قائلةً "احلى Happy Birthday منّي ومن ملحم ومن ليلّو ابني وهو بيقلّك زقف زقف زقف".

بدورها، ردّت الفنانة نجوى كرم على باسكال مشعلاني بالتغريدة التالية "حبيبتي باسكال تسلميلي، بتشكرك كتير والله يخليلك هالعيلة الحلوة".

@najwakaram

كل عيد وانت بالف خير حبيبتي نجوى انشاالله كل ايامك سعادة وفرح وصحة وحب

وضحك ونجاحات

واحلا happybirthday

منني ومن ملحم ومن ليللو ابني وهو بيقللك زقف زقف زقف👏👏🥰💜🎂🎂💐 — pascale machalani (@pascalbachalani) February 26, 2023