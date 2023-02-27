باسكال مشعلاني تعايد نجوى كرم في عيدها: "ليلّو ابني بيقلّك زقف زقف زقف"

@najwakaram
كل عيد وانت بالف خير حبيبتي نجوى انشاالله كل ايامك سعادة وفرح وصحة وحب
وضحك ونجاحات
واحلا happybirthday
منني ومن ملحم ومن ليللو ابني وهو بيقللك زقف زقف زقف👏👏🥰💜🎂🎂💐
— pascale machalani (@pascalbachalani) February 26, 2023
@najwakaram
كل عيد وانت بالف خير حبيبتي نجوى انشاالله كل ايامك سعادة وفرح وصحة وحب
وضحك ونجاحات
واحلا happybirthday
منني ومن ملحم ومن ليللو ابني وهو بيقللك زقف زقف زقف👏👏🥰💜🎂🎂💐
حبيبتي باسكال تسلميلي 😘😘
بتشكرك كتير والله يخليلك هالعيلة الحلوة 🤍🤍 https://t.co/h7T0WekVVt
— Najwa Karam (@najwakaram) February 26, 2023
حبيبتي باسكال تسلميلي 😘😘
بتشكرك كتير والله يخليلك هالعيلة الحلوة 🤍🤍 https://t.co/h7T0WekVVt