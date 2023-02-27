نادين الراسي في رسالة اشتياق لابنها: "انتبه ع حالك كرمالي"

نادين الراسي في رسالة اشتياق لابنها: "انتبه ع حالك كرمالي"

تنشغل الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي في الآونة الأخيرة بتصوير عمل درامي جديد في سوريا، وهو الأمر الّذي جعلها تشتاق لابنها البكر مارك حدشيتي وتوجّه رسالة علنيّة له.

في التفاصيل، نشرت نادين الراسي صورة ابنها مارك عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام وكتبت "ابني مارك، كلّي". فردّ عليها الأخير "اشتقت اليكِ كما لم أشتاق من قبل".

وأعادت نادين الراسي نشر ردّ ابنها، وكتبت "انتبه ع حالك كرمالي".