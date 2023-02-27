سيرين عبد النور عن غياب الضمير: "الأذى مجاني بالجملة والمفرق"

الاذى مجاني بالجملة والمفرق
الضمير مقطوع والحكي ما عليه جمرك وكل شي ببلاش كثر منه …
يَا مُحِبِّي ٱلرَّبِّ، أَبْغِضُوا ٱلشَّرَّ. هُوَ حَافِظٌ نُفُوسَ أَتْقِيَائِهِ. مِنْ يَدِ ٱلْأَشْرَارِ يُنْقِذُهُمْ.
اَلْمَزَامِيرُ ٩٧:١٠ #احد_مبارك #صباح_الخير #سيرين_عبدالنور pic.twitter.com/NGHAcIgKwb
— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) February 26, 2023
الاذى مجاني بالجملة والمفرق
الضمير مقطوع والحكي ما عليه جمرك وكل شي ببلاش كثر منه …
يَا مُحِبِّي ٱلرَّبِّ، أَبْغِضُوا ٱلشَّرَّ. هُوَ حَافِظٌ نُفُوسَ أَتْقِيَائِهِ. مِنْ يَدِ ٱلْأَشْرَارِ يُنْقِذُهُمْ.
اَلْمَزَامِيرُ ٩٧:١٠ #احد_مبارك #صباح_الخير #سيرين_عبدالنور pic.twitter.com/NGHAcIgKwb