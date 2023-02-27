سيرين عبد النور عن غياب الضمير: "الأذى مجاني بالجملة والمفرق"

سيرين عبد النور عن غياب الضمير: "الأذى مجاني بالجملة والمفرق"

أثارت الممثلة اللبنانيّة سيرين عبد النور التساؤلات بالتغريدة الّتي أطلقتها يوم الأحد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

في التفاصيل، دوّنت سيرين عبد النور التالي: "الأذى مجاني بالجملة والمفرق، الضمير مقطوع والحكي ما عليه جمرك وكل شي ببلاش كثر منه".

وتابعت سيرين عبد النور " يَا مُحِبِّي ٱلرَّبِّ، أَبْغِضُوا ٱلشَّرَّ. هُوَ حَافِظٌ نُفُوسَ أَتْقِيَائِهِ. مِنْ يَدِ ٱلْأَشْرَارِ يُنْقِذُهُمْ. اَلْمَزَامِيرُ ٩٧:١٠".