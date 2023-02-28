ماريتا الحلاني مع خطيبها وعائلتها... الاحتفالات مستمرّة ورقص وزفّة! (فيديو)

ماريتا الحلاني مع خطيبها وعائلتها... الاحتفالات مستمرّة ورقص وزفّة! (فيديو)

لا تزال الاحتفالات مُستمرّة بمناسبة خطوبة الفنانة الشابة ماريتا الحلاني وكميل أبي خليل، وذلك بعد عودتهما من فرنسا الى لبنان.

ونشرت الفنانة ماريتا الحلاني مقطع فيديو من الزفّة الّتي استقبلتها في منزلها، وظهر النجم عاصي الحلاني وهو يحمل ابنته ماريتا على الأكتاف بوجود شقيقها الوليد الحلاني.