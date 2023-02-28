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نظّارات غادة بشور في جنازة شادي زيدان حديث الناس... سخرية وتنمّر!
فنّ
2023-02-28 | 05:16
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نظّارات غادة بشور في جنازة شادي زيدان حديث الناس... سخرية وتنمّر!
نظّارات غادة بشور في جنازة شادي زيدان حديث الناس... سخرية وتنمّر!
تعرّضت الممثلة السوريّة غادة بشور لموجة من التعليقات الساخرة والتنمّر بسبب نظّارات الشمس الضخمة التي اعتمدتها في جنازة الممثل السوري الراحل شادي زيدان.
في التفاصيل، فقد حاولت غادة بشور إخفاء ملامح الحزن عن وجهها، مُستخدمةً نظّارات سوداء ضخمة وغريبة التصميم، فطالتها انتقادات قاسية بعدما اعتبر البعض أن نظاراتها لا تتناسب مع أجواء الجنازة.
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