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جوي الهاني تختار نادين نسيب نجيم ونيكولا مزهر وفيليب أسمر (فيديو)

فنّ
2023-02-28 | 06:02
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جوي الهاني تختار نادين نسيب نجيم ونيكولا مزهر وفيليب أسمر (فيديو)
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جوي الهاني تختار نادين نسيب نجيم ونيكولا مزهر وفيليب أسمر (فيديو)

جوي الهاني تختار نادين نسيب نجيم ونيكولا مزهر وفيليب أسمر (فيديو)

حلّت الممثلة اللبنانيّة جوي الهاني ضيفةً على برنامج Pop Quiz مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر موقع الـ LBCI الالكتروني، وصفحات LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب.
 
واختارت الممثلة جوي الهاني زميلتها نادين نسيب نجيم بين الممثلات اللواتي لم تجتمع بهن في أي عمل درامي سابق للتمثيل معها، وكذلك أعربت عن إعجابها بأعمال المخرج اللبناني فيليب أسمر.
 
وتحبّ الممثلة جوي الهاني أن تشكّل ثنائيّة مع الممثل نيكولا مزهر في عمل درامي جديد، بحسب ما صرّحت في pop quiz .
 
شاهدوا الحلقة كاملةً في هذا الفيديو:
 
 

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فنّ

جوي الهاني

نادين نسيب نجيم

نيكولا مزهر

فيليب أسمر

دومينيك ابو حنا

Pop Quiz

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