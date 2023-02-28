هل نهاية مسلسل "أسماء من الماضي" سعيدة أم حزينة؟ (فيديو)

هل نهاية مسلسل "أسماء من الماضي" سعيدة أم حزينة؟ (فيديو)

يتابع مشاهدو الـ LBCI الأحداث المشوّقة لمسلسل "أسماء من الماضي" من بطولة الممثلين جوي الهاني وجو صادر.

وبدأت التساؤلات حول ما إذا كانت نهاية المسلسل تحمل أحداثاً سعيدة أم حزينة للمشاهدين، وهو الأمر الّذي طرحه الاعلامي دومينيك ابو حنا على ضيفته الممثلة جوي الهاني خلال حلولها ضيفةً على برنامج Pop Quiz عبر موقع الـ LBCI الالكتروني، وصفحات LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب.

فكيف أجابت جوي الهاني على هذا السؤال؟ شاهدوا الحلقة كاملةً في هذا الفيديو: