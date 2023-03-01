راغب علامة عن الدولار الجمركي: "يا اولاد الأوادم"

يا اولاد الأوادم !بعد ان افلستوا البلد وافقرتوا المواطن وهجرتوا الشباب ودمرتوا القضاء والعدل والعملة الوطنية وسرقتوا الخزينة وأموال الناس في البنوك وارتكبتوا الجرائم التي لا تعد ولا تحصى بحق المواطن والإنسان.
الآن سعرتوا الدولار الجمركي ب 45000 ! الا يكفيكم ما ارتكبت اياديكم ؟!!
— RaghebAlama (@raghebalama) March 1, 2023
يا اولاد الأوادم !بعد ان افلستوا البلد وافقرتوا المواطن وهجرتوا الشباب ودمرتوا القضاء والعدل والعملة الوطنية وسرقتوا الخزينة وأموال الناس في البنوك وارتكبتوا الجرائم التي لا تعد ولا تحصى بحق المواطن والإنسان.
الآن سعرتوا الدولار الجمركي ب 45000 ! الا يكفيكم ما ارتكبت اياديكم ؟!!