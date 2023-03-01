راغب علامة عن الدولار الجمركي: "يا اولاد الأوادم"

راغب علامة عن الدولار الجمركي: "يا اولاد الأوادم"

علّق السوبر ستار راغب علامة على خبر رفع الدولار الجمركي من 15 الف ليرة لبنانيّة الى 45000 الف ليرة، وذلك في تغريدةٍ جديدة أطلقها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

في التفاصيل، غرّد الفنان اللبناني راغب علامة قائلاً "يا اولاد الأوادمّ بعد ان افلستوا البلد وافقرتوا المواطن وهجرتوا الشباب ودمرتوا القضاء والعدل والعملة الوطنية وسرقتوا الخزينة وأموال الناس في البنوك وارتكبتوا الجرائم التي لا تعد ولا تحصى بحق المواطن والإنسان. الآن سعرتوا الدولار الجمركي ب 45000".

وتساءل راغب علامة في تغريدته "الا يكفيكم ما ارتكبت اياديكم؟".