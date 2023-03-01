اتهام منى زكي بالإساءة للمرأة المحجبة... فكيف ردّت على الهجوم الشرس؟

اتهام منى زكي بالإساءة للمرأة المحجبة... فكيف ردّت على الهجوم الشرس؟

مرّة جديدة، يشنّ روّاد الإنترنت هجوماً شرساً على الممثلة المصريّة منى زكي، ويعود السبب هذه المرّة إلى بوستر مسلسلها الجديد "تحت الوصاية".

في التفاصيل، أثار البوستر الدعائي لمسلسل "تحت الوصاية" بلبلة واسعة عبر منصّات التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض إساءة للمرأة المحجبة، وطالب آخرون باعتذار رسمي من منى زكي وصنّاع العمل.

وتداولت وسائل إعلام مصريّة معلومات عن أحداث العمل الرمضاني الّذي يتمحور حول قصة امرأة ثلاثينية أرملة تحاول إثبات حقوق أبنائها في محكمة الأسرة، وتلجأ للصيد من أجل العائد المادي.

بدورها، أعادت منى زكي نشر تغريدة عبر خاصية القصص القصيرة وجاء فيها: "صباح الخير أيها الغافل عن ما ليس لك، المتغافل عن السوء، التارك ما لا يعنيك، المكتفي كأنك غني، المتقلب بين الصدق والصمت، الحذر عند الكلام، الزاهد في شهوتي الريموت والكي بورد، سلام عليك حيث کنت، يا من ندر وجودك".