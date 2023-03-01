الموت يفجع زين العمر: "حزني ما بقى يخلص"

أول مرة من بعد إمي وبيي
بحّس حالي حزني ما بقا يخلص
آخ يا إبن عمتي لمين بعد بدّي قول لحقني يا شيخ أنا موجوع 🥲💔🙏#الشيخ_يوسف_كيروز نفسك بالسما يا إبن عمتي الحنون يا رفيق كل إيامي الصعبة
إمي وبيي رح يستقبلوك بااسما بوّسلي ياهن كتير .
المسيح قام 🥲🙏❤️#Zein pic.twitter.com/UreLIcjnFi
— Zein El Omr (@ZeinElOmr) March 1, 2023
أول مرة من بعد إمي وبيي
بحّس حالي حزني ما بقا يخلص
آخ يا إبن عمتي لمين بعد بدّي قول لحقني يا شيخ أنا موجوع 🥲💔🙏#الشيخ_يوسف_كيروز نفسك بالسما يا إبن عمتي الحنون يا رفيق كل إيامي الصعبة
إمي وبيي رح يستقبلوك بااسما بوّسلي ياهن كتير .
المسيح قام 🥲🙏❤️#Zein pic.twitter.com/UreLIcjnFi