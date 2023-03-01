الموت يفجع زين العمر: "حزني ما بقى يخلص"

الموت يفجع زين العمر: "حزني ما بقى يخلص"

فُجع الفنان اللبناني زين العمر بوفاة ابن عمّته الراحل يوسف ابراهيم كيروز، ونعاه في تغريدةٍ حزينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

"أول مرة من بعد إمي وبيي بحّس حالي حزني ما بقى يخلص"، بهذه العبارة أعرب الفنان زين العمر عن حزنه الشديد بسبب وفاة ابن عمّته.

وأضاف زين العمر "آخ يا إبن عمتي لمين بعد بدّي قول لحقني يا شيخ أنا موجوع؟ الشيخ يوسف كيروز نفسك بالسما يا إبن عمتي الحنون يا رفيق كل إيامي الصعبة. إمي وبيي رح يستقبلوك بالسما بوّسلي ياهن كتير. المسيح قام".