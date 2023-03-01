أيمن زيدان يشكر المعزّين بعد وفاة شقيقه شادي: "شكراً لعباءة نبلكم"

أيمن زيدان يشكر المعزّين بعد وفاة شقيقه شادي: "شكراً لعباءة نبلكم"

في منشورٍ جديد عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، توجّه الممثل السوري أيمن زيدان برسالة شكر إلى كلّ المعزّين بعد وفاة شقيقه شادي زيدان.

فدوّن الممثل أيمن زيدان "شكراً لكلّ من واسانا. شكراً لعباءة نبلكم الّتي دثرت وجعنا. كم أزاحت محبة الاصدقاء غيوم حزننا. لكم كل الاحترام والأماني بأن يحمي الله أحبتكم".