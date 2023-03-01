الوجه الآخر لجوي الهاني: تزوّجت الشخص المناسب وأحبّ إنجاب 4 أطفال (فيديو)

الوجه الآخر لجوي الهاني: تزوّجت الشخص المناسب وأحبّ إنجاب 4 أطفال (فيديو)

بعيداً عن التمثيل وبطولة مسلسل "أسماء من الماضي" الّذي تعرضه شاشة الـLBCI، كشفت الممثلة اللبنانيّة جوي الهاني عن وجهها الآخر كزوجة تطمح إلى تأسيس عائلة كبيرة.

في التفاصيل، فقد صرّحت الممثلة جوي الهاني خلال حلولها ضيفةً على برنامج Pop Quiz مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر موقع الـ LBCI الالكتروني وصفحات LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب أن الجمهور لا يزال يتفاجأ بأنّها متزوّجة.

وتابعت جوي الهاني قائلةً: "أقول لهم: نعم تزوّجت من الشخص المناسب وعائلتي هي أولوّيتي"، وتابعت: "بالطبع فكرة إنجاب الأطفال واردة ومن الممكن أخذ استراحة من العمل لفترة معيّنة ولكن هذا لا يعني أنني سأتوقّف عن التمثيل... أحبّ إنجاب 4 أطفال".

شاهدوا حلقة Pop Quiz مع الممثلة جوي الهاني في هذا الفيديو.