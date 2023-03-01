كانت بمثابة "متنفس" لها... شاكيرا تخرج عن صمتها بعد إصدار الأغنية ضدّ بيكيه

أعلنت النجمة الكولومبية شاكيرا في مقابلة على تلفزيون مكسيكي، هي الأولى لها منذ إصدارها أغنية "بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53" الّتي حصدت إقبالاً واسعاً، أنها كانت بمثابة "متنفس" لها.

ووفق وكالة فرانس برس، فقد اعتبرت شاكيرا في المقابلة أن الأغنية الّتي هاجمت فيها شريك حياتها السابق لاعب كرة القدم جيرار بيكيه وحبيبته الجديدة الإسبانية كلارا شيا، كانت "العلاج الأفضل، وهي أكثر فاعلية من جلسة عند محلل نفسي أو طبيب نفسي".

وأضافت "دخلت الاستوديو في حالة نفسية معينة وغادرته في حالة أخرى لقد كان التسجيل متنفساً ممتازاً وضرورياً لشفائي وعملية تعافيَّ".

وذكرت شاكيرا في المقابلة أن نجلها ميلان البالغ من العمر 10 أعوام، هو من اقترح عليها التعاون مع المنتج الأرجنتيني بيزاراب لتسجيل أغنية "بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53"، وهي الأغنية الثالثة التي تتناول فيها شاكيرا موضوع انفصالها عن بيكيه.

والجدير بالذكر أن النجمة شاكيرا وبيكيه أعلنا في حزيران الفائت انفصالهما بعدما عاشا معاً نحو 11 عاماً رُزقاُ خلالها ولدين ميلان وساشا