الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كانت بمثابة "متنفس" لها... شاكيرا تخرج عن صمتها بعد إصدار الأغنية ضدّ بيكيه

فنّ
2023-03-01 | 09:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كانت بمثابة &quot;متنفس&quot; لها... شاكيرا تخرج عن صمتها بعد إصدار الأغنية ضدّ بيكيه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
كانت بمثابة "متنفس" لها... شاكيرا تخرج عن صمتها بعد إصدار الأغنية ضدّ بيكيه

أعلنت النجمة الكولومبية شاكيرا في مقابلة على تلفزيون مكسيكي أن الأغنية الّتي هاجمت فيها شريك حياتها السابق وحبيبته الجديدة كانت بمثابة "متنفس" لها.

أعلنت النجمة الكولومبية شاكيرا في مقابلة على تلفزيون مكسيكي، هي الأولى لها منذ إصدارها أغنية "بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53" الّتي حصدت إقبالاً واسعاً، أنها كانت بمثابة "متنفس" لها.

ووفق وكالة فرانس برس، فقد اعتبرت شاكيرا في المقابلة أن الأغنية الّتي هاجمت فيها شريك حياتها السابق لاعب كرة القدم جيرار بيكيه وحبيبته الجديدة الإسبانية كلارا شيا، كانت "العلاج الأفضل، وهي أكثر فاعلية من جلسة عند محلل نفسي أو طبيب نفسي".       

وأضافت "دخلت الاستوديو في حالة نفسية معينة وغادرته في حالة أخرى لقد كان التسجيل متنفساً ممتازاً وضرورياً لشفائي وعملية تعافيَّ".

وذكرت شاكيرا في المقابلة أن نجلها ميلان البالغ من العمر 10 أعوام، هو من اقترح عليها التعاون مع المنتج الأرجنتيني بيزاراب لتسجيل أغنية "بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53"، وهي الأغنية الثالثة التي تتناول فيها شاكيرا موضوع انفصالها عن بيكيه.

والجدير بالذكر أن النجمة شاكيرا وبيكيه أعلنا في حزيران الفائت انفصالهما بعدما عاشا معاً نحو 11 عاماً رُزقاُ خلالها ولدين ميلان وساشا

آخر الأخبار

فنّ

النجمة الكولومبية

شاكيرا

مقابلة

تلفزيون مكسيكي

إصدار

أغنية

بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53

متنفس

علاج

حالة نفسية

شريك حياة سابق

لاعب كرة القدم

جيرار بيكيه

الإسبانية

كلارا شيا.

LBCI التالي
نادين نسيب نجيم مع خطيبها ناريغ في صورةٍ جديدة: "5 ن"
هل نهاية مسلسل "أسماء من الماضي" سعيدة أم حزينة؟ (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-01-15

بعد أغنية شاكيرا... بيكيه يردّ بساعة "كاسيو"! (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-01-13

شاكيرا تسخر من بيكيه بأغنيتهتا الجديدة... وتحطّم رقماً قياسياً على يوتيوب

LBCI
اخبار البرامج
07:09

نجم الأغنية الفولكلوريّة اللبنانيّة الراحل نصري شمس الدين في "المسرح The Stage" بعد غد الجمعة على الـ"LBCI"

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-26

الحكومة الإسبانية: الافراج عن إسبانية مسجونة في إيران منذ نهاية العام 2022

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:42

بعد تعرضه لصفعة... نتفليكس تنقل مباشرة عرضاً لكريس روك قبل أسبوع من "الأوسكار"

LBCI
فنّ
07:25

الوجه الآخر لجوي الهاني: تزوّجت الشخص المناسب وأحبّ إنجاب 4 أطفال (فيديو)

LBCI
فنّ
07:22

مستوحى من الـ"الخوف والاكتئاب والقلق"... إد شيران يتحضر لطرح ألبومه الجديد

LBCI
فنّ
07:14

أيمن زيدان يشكر المعزّين بعد وفاة شقيقه شادي: "شكراً لعباءة نبلكم"

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:24

حادث تصادم القطارين في اليونان نجم عن "خطأ بشري مأسوي"

LBCI
فنّ
06:53

الموت يفجع زين العمر: "حزني ما بقى يخلص"

LBCI
اقتصاد
13:22

اعلان جديد لحاكم مصرف لبنان... اليكم التفاصيل

LBCI
فنّ
2022-12-12

نايا فادي شربل تعود إلى لبنان بعد أشهر... ووالدتها كارين رزق الله توثّق لحظات مميزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

بلبلة في السوبرماركت.. والدولار السبب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

الدولار الجمركي قد يكون في ارتفاع دائم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

اللواء ابراهيم من الامن الى الشأن العام..وهذا ما يتمناه للرئيس بري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

اللاءات المسيحية تطوق الثنائي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائية 01-03-2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:57

خسارة جديدة للايكرز وفوز ميلووكي وتألق يوكيتش في أبرز نتائج الـ NBA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

ساعات ويحال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى التقاعد.. اليكم المزيد من التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
06:47

المطارنة الموارنة: نناشد المعنيين وضعَ حدٍّ نهائي للصراع العبثي المدمِّر في القضاء كما المصارف

LBCI
أخبار لبنان
06:28

لجنة الأشغال العامة والنقل قامت بزيارة الى مقر هيئة إدارة السير والمركبات والآليات في الدكوانة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
13:22

اعلان جديد لحاكم مصرف لبنان... اليكم التفاصيل

LBCI
اقتصاد
03:11

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

ما هو سرّ الحفرة العميقة في أعالي البقاع الشمالي؟

LBCI
فنّ
06:53

الموت يفجع زين العمر: "حزني ما بقى يخلص"

LBCI
أخبار لبنان
12:20

مكتب العلّامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله: يوم الخميس في 23 آذار اول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

تطور من خارجِ السياق في الملف المتصل باللواء عباس إبراهيم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-28

كيف إتخذ قرار رفع الدولار الجمركي وما هي تداعياته؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

ما سبب الارتفاع الكبير بسعر الدولار؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة