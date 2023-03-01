بعد تعرضه لصفعة... نتفليكس تنقل مباشرة عرضاً لكريس روك قبل أسبوع من "الأوسكار"

أعلنت منصة البث التدفقي نتفليكس الثلاثاء أنها ستنقل مباشرة على الهواء قبل أسبوع من حفلة توزيع جوائز الأوسكار، عرضاً للفكاهي كريس روك الذي تعرّض خلال تقديمه المناسبة الهوليوودية نفسها العام الفائت لصفعة من النجم ويل سميث.

والعرض الّذي سيُقام السبت بعنوان Selective Outrage أو "غضب انتقائي"، هو أول نشاط تنقله نتفليكس مباشرة على الهواء، ليقوم كريس روك بالسخرية على الاعتداء الذي تعرّض له من سميث أمام أنظار العالم كله خلال حفلة توزيع جوائز الأوسكار، بحسب وكالة فرانس برس.

ويُذكر أن الممثل ويل سميث اعتلى خشبة مسرح الأوسكار في آذار 2022 وصفع روك بعد إطلاقه دعابة أغضبته عن شعر زوجته الممثلة جايدا بينكيت سميث التي تعاني داء الثعلبة المسبب لتساقط الشعر.

وامتنع الكوميدي كريس روك يومها عن الادعاء على سميث ولم يتطرق إطلاقاً إلى هذا الحادث إلا في عروضه.