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لهذا السبب...جاستن بيبر يلغي كامل حفلات جولته العالمية

فنّ
2023-03-02 | 03:48
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لهذا السبب...جاستن بيبر يلغي كامل حفلات جولته العالمية
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لهذا السبب...جاستن بيبر يلغي كامل حفلات جولته العالمية

جاستن بيبر استكمل إلغاء كامل حفلات جولته العالمية

استكمل المغنّي الكندي جاستن بيبر إلغاء جولته العالمية، بعدما أعلن في صيف 2022 تعليقها لأسباب صحية، إذ أفادت مواقع لمحبّيه ولحجز التذاكر بأن حفلاته التي كان من المقرر إقامتها في آذار/مارس الجاري ألغيت أيضاً. 
 
وبعدما أوردت مواقع للمعجبين ببيبر في المملكة المتحدة الثلاثاء في 28 شباط 2023 أنباء عن إلغاء حفلات، أكد موقع شركة "تيكت ماستر" الأميركية العملاقة لحجز التذاكر الأربعاء أن كل حفلاته في الولايات المتحدة وايرلندا وفرنسا ألغيت.
 
ولم يُصدر المغني البالغ 29 عاماً ولا مديرو أعماله أي تعليل لهذا الإلغاء.
 
وكان النجم العالمي أعلن في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في انستغرام في حزيران/يونيو 2022 أنّه يعاني من متلازمة رامسي-هانت، وهي مرض عصبي نادر يؤدّي إلى شلل في أحد جانبي الوجه، وهو ناجم عن إعادة تنشيط فيروس جدري الماء أو القوباء المنطقية (زونا).
 
واضطر بيبر يومها إلى قطع جولته العالمية "جاستيس وورلد تور" لأسابيع عدة قبل أن يعاود إحياء حفلات، لكنه ما لبث أن أعلن في أيلول/سبتمبر توقفه مجدداً.
 
وقال يومها "سأكون على ما يرام، لكنني بحاجة إلى وقت للراحة والتحسن".
 
وفي كانون الثاني/يناير الفائت، باع المغنّي الكندي جاستن بيبر حقوق أعماله الموسيقية لشركة "هيبغنوزيس سونغز كابيتال" لقاء 200 مليون دولار.
 
وبهذه الصفقة يكون بيبر قد حذا حذو مجموعة من الفنانين الذين باعوا أخيراً حقوق كامل أعمالهم لقاء مئات الملايين، من بينهم بروس سبرينغستين وبوب ديلان.

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