سعد لمجرد يستأنف بعد الحكم عليه بالسجن 6 سنوات في قضيّة الاغتصاب

سعد لمجرد يستأنف بعد الحكم عليه بالسجن 6 سنوات في قضيّة الاغتصاب

بعد الحكم عليه بالسجن 6 سنوات في قضية الإغتصاب، تقدّم الفنان المغربي سعد لمجرد باستئناف للحكم أمام محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسيّة باريس.

في التفاصيل، صرّح تييري هيرتسوغ وجان مارك فيديدا، محاميا سعد لمجرد، قائلين: "نظراً إلى تأكيده على البراءة، استأنف سعد المجرد الحكم".

واعتبر محاميا سعد لمجرد أن "الأمر بالحبس الصادر في حقّه لم يكن مبرّراً لأنه التزم باستمرار بشروط المراقبة القضائيّة".